Таинственное исчезновение: российский самолет пропал над Афганистаном

Самолет, принадлежащий частной российской авиакомпании, выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Индия — Узбекистан — Россия. Однако где-то на пути он бесследно исчез над афганской провинцией Бадахшан.

На борту находилось 6 человек — пассажиров и членов экипажа, в том числе как минимум двое граждан России. Их судьба вызывает серьезные опасения. По сообщениям афганских СМИ, власти отправили поисковую группу на место предполагаемой катастрофы самолета.

Представитель местного управления по информации и культуре Амири Забихулла подтвердил, что принимаются экстренные меры для выяснения обстоятельств загадочного происшествия в небе Афганистана. Ведутся поиски обломков бизнес-джета и возможных выживших пассажиров.

По данным Росавиации, пропавший самолет Falcon 10 принадлежит частной российской авиакомпании, занимающейся санитарной авиацией и организацией чартерных рейсов. Сейчас проводится расследование обстоятельств трагедии. Эксперты не исключают версию технической неисправности или ошибки пилотирования в сложных погодных условиях высокогорья.

Автор: Семен Подгорный