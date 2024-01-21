В уфимском СНТ в ночном пожаре погибло 2 человека

В воскресенье, 21 января 2024 года, произошла трагедия в одном из садовых товариществ Уфы . Рано утром вспыхнул пожар в СНТ «Ольховник», расположенном в Калининском районе столицы Башкирии. В огне пламени погибли два человека — 25-летний юноша и девушка, личность которой пока не установлена.

Как сообщают в МЧС республики, загорелся жилой дом с баней общей площадью 46 квадратных метров. На тушение пожара выехали 12 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Однако спасти строение не удалось — огонь полностью уничтожил деревянную постройку, оставив от нее лишь кирпичный фундамент.

Под обломками сгоревшего здания пожарные обнаружили два обгоревших тела. Один из погибших — 25-летний молодой человек, установить личность второй жертвы пока не удалось. Причина возгорания также пока неясна, на месте работают следователи МЧС и криминалисты. Останки неопознанной девушки отправлены на экспертизу, ведется поиск людей, которые могли бы пролить свет на личности погибших и обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ