В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой

В Белорецком районе Башкирии 21-летний студент стал жертвой мошенников. Молодой уфимец познакомился в интернете с девушкой, с которой у них завязалась активная переписка. Они стали делиться сокровенным, откровенно рассказывали друг другу о своих проблемах и переживаниях.

Однажды незнакомка пожаловалась на трудное финансовое положение и попросила одолжить крупную сумму денег. Доверчивый студент, у которого сердце разрывалось от жалости к новой знакомой, решил помочь ей. Он взял в банке кредит на 175 тысяч рублей и перевел их на указанный девушкой счет, надеясь облегчить ее участь.

К сожалению, получив деньги, аферистка тут же прервала общение, и юноша понял, что попался на удочку мошенников. Он обратился в полицию с заявлением о случившемся. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ведется расследование.

Автор: Семен Подгорный