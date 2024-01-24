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В Башкирии при пожаре в доме погибли двое мужчин

В Башкирии при пожаре в доме погибли двое мужчин

В среду, 24 января 2024 года, произошла трагедия в городе Бирске Республики Башкортостан. Около 7 часов утра в пожарно-спасательную службу поступил звонок о возгорании в частном жилом доме по улице Корочкина. На место происшествия незамедлительно выехала бригада огнеборцев.

По прибытии на место пожарные обнаружили, что дом охвачен огнем и сильно задымлен. Несмотря на оперативные действия, спасти обитателей дома не удалось. Из горящего здания были эвакуированы двое мужчин 1941 и 1951 годов рождения. К сожалению, оба скончались от отравления угарным газом еще до приезда медиков.

Открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. Огонь повредил имущество на площади около одного квадратного метра.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. В ее состав вошли эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. В настоящее время проводится расследование для установления причины возгорания.

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60-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск происшествия пожар
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