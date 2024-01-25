Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС

Рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Уфа — Омск, выполняемый самолетом Airbus A320, после взлета из международного аэропорта «Уфа» подал сигнал о возникновении нештатной ситуации на борту и развернулся обратно к аэродрому вылета.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, экипаж принял решение прервать выполнение рейса и вернуться в пункт отправления в связи с возникшими техническими проблемами.

Вскоре авиалайнер благополучно совершил посадку в аэропорту «Уфа». Пассажиры и экипаж не пострадали. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются специальной комиссией. Ожидается, что после устранения неисправности рейс будет выполнен в ближайшее время.

Напомним, ранее 24 января в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 военнопленными ВСУ на борту. Они должны были принять участие в очередном этапе обмена. За рулем находились 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Следом за этим бортом на том же маршруте летел еще один Ил-76 с 80 пленными. После получения информации о катастрофе его экипажу была дана команда прервать выполнение задания и вернуться на базу.

Автор: Семен Подгорный