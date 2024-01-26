Тело переносили: неожиданное продолжение истории о смерти подростка из Башкирии, которого искали полгода

Ранее был арестован взрослый мужчина по подозрению в убийстве подростка. Однако последние события бросают новый свет на эту трагическую историю.

Речь идет о 17-летнем Тимуре С. из Белокатайского района Башкирии, чье тело нашли в лесу в ноябре 2023 года. Мальчик пропал без вести еще 28 мая, когда шел сдавать экзамен от дома бабушки в селе Юлдашево. По словам матери, в тот день Тимура и его 17-летнюю подругу, одноклассницу, решил подвезти на машине ее 39-летний возлюбленный Ильдар З.

Семья Тимура подозревала Ильдара в убийстве мальчика. Якобы тот признался, что ударил парня, а затем спрятал тело, а через пять месяцев инсценировал самоубийство. Однако только сейчас появились результаты экспертизы, которые однозначно исключают версию о суициде.

Адвокат семьи сообщил, что из заключения экспертов следует - смерть Тимура была насильственной. Его тело перемещали после гибели. Это ставит под сомнение слова Ильдара З. о якобы инсценировке самоубийства.

Ранее Ильдара арестовали по подозрению в убийстве, но позже отпустили под подписку о невыезде. По словам адвоката, его возможные мотивы пока не ясны, обвинения официально не предъявлялись. Таким образом, несмотря на шестимесячные поиски, эта трагическая история до сих пор хранит много загадок. Истина еще предстоит выяснить следствию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети