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В Башкирии задержали браконьеров, убивших восемь кабанов

В Башкирии задержали браконьеров, убивших восемь кабанов

В Башкирии пресечена деятельность браконьеров, незаконно добывавших диких кабанов на особо охраняемой природной территории.

25 января в Бижбулякском районе республики сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором находились двое местных жителей. При досмотре в салоне обнаружены туши 8 диких кабанов - 5 самок и 3 крупных самцов. Животные были незаконно отстреляны охотниками в заказнике регионального значения, где охота полностью запрещена.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сумма ущерба от незаконной охоты оценена в 1,5 млн рублей - по 187,5 тыс. рублей за каждую добытую особь. Подозреваемым грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии отмечают, что подобные нарушения наносят значительный вред популяциям диких животных региона. На особо охраняемых природных территориях республики охота полностью запрещена, за исключением регулирования численности отдельных видов по разрешениям профильных ведомств. Власти призывают граждан бдительно относиться к фактам браконьерства и оперативно информировать о них.

В Башкирии задержали браконьеров с добытым лосем в машине

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В Башкирии задержали браконьеров с добытым лосем в машине
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Теги: браконьер
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