Оставила 10 предсмертных записок: в Башкирии покончила с собой 12-летняя школьница

Трагическая история произошла в одном из городов Башкирии - Бирске . Двенадцатилетняя школьница, ученица шестого класса, решила добровольно уйти из жизни. Перед этим она оставила предсмертные письма своим близким - матери, бабушке, отцу, дяде и некоторым одноклассникам. В них девочка просила прощения у родных и друзей за свой поступок.

По имеющейся информации, девочка воспитывалась в семье матери и бабушки. Она хорошо училась в школе, побеждала в олимпиадах, отличалась послушным поведением, не вступала в конфликты.

В тот злополучный день 23 января девочка как обычно ушла утром в школу и около 11 часов вернулась домой в хорошем расположении духа. Об этом впоследствии рассказала бабушка погибшей. Примерно в 16 часов, пока мать с бабушкой отлучились по делам, оставив девочку дома одну, произошла трагедия. Когда женщины вернулись, внучка лежала на полу в луже крови без признаков жизни. Попытки реанимировать ребенка не увенчались успехом, и в больнице констатировали смерть.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, было установлено, что в отсутствие взрослых в квартиру никто не приходил. Среди личных вещей девочки обнаружили письма-предсмертные записки адресованные родственникам и одноклассникам. Причины и мотивы трагического поступка продолжают выясняться в ходе следствия.

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Автор: Семен Подгорный