В Башкирии ищут 15-летнюю Анну Васильеву

В башкирском городе Стерлитамаке разыскивают 15-летнюю девушку по имени Анна Васильева, пропавшую сегодня, 26 января.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик», в тот день девушка вышла из дома и не вернулась. Её рост составляет 163 сантиметра. В момент исчезновения на ней были надеты: вязаная шапка бежевого цвета, черный пуховик с капюшоном и ярко-зелёными вставками по бокам, а также удлинённые ботинки чёрного цвета со шнуровкой и застёжкой-молнией.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят срочно позвонить по телефонам 89871060601 или 102.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети