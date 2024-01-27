В Башкирии 45-летняя женщина погибла в огне, вернувшись в горящий дом за документами

В субботу, 27 января, в населенном пункте Байки Караидельского района Республики Башкортостан произошло происшествие - загорелся жилой дом по улице Садовая.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям региона, в результате пожара погибла 45-летняя хозяйка дома. Её тело обнаружили среди обломков сгоревшего строения.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул на веранде дома. Первой проснулась и почувствовала запах дыма погибшая. Она разбудила двух мужчин 1966 и 1977 годов рождения и вывела их на улицу.

Однако затем, вспомнив, что в загоревшемся жилище остались важные документы, хозяйка вернулась, чтобы забрать их. К сожалению, из-за быстрого распространения огня она не смогла выбраться наружу и погибла.

Двое мужчин получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. В настоящее время их жизни вне опасности.

Причины возникновения пожара пока не установлены. Следственные органы проводят расследование.

Читайте также: В Караидельском районе Башкирии в огне пожара погиб пенсионер

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ