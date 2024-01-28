В Башкирии пенсионер лишился крупной суммы денег при попытке заказать интим услуги

В одном из районов Республики Башкортостан произошел инцидент с участием 67-летнего пенсионера, который лишился крупной суммы денег в результате телефонного разговора с мошенниками.

Как стало известно из сообщения Министерства внутренних дел по РБ, мужчина проживает в Мелеузовском районе. Однажды он обнаружил в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и решил позвонить по указанному там контактному номеру. В ходе последовавшего диалога собеседник мужчины задал ему несколько уточняющих вопросов касательно сути его запроса, а затем неожиданно прервал разговор.

Спустя некоторое время с пенсионером вновь вышли на связь те же лица. Они сообщили ему, что он якобы забронировал встречу с девушкой, предоставляющей интим-услуги, но по неизвестной причине не воспользовался её работой. В связи с этим, как утверждали мошенники, в их "кассе" возникли некие неполадки, для устранения которых требуется срочно перевести значительную сумму денег. Доверчивый пенсионер, поверив обманщикам, перечислил им 500 тысяч рублей со своего счёта. Однако этого оказалось недостаточно - вскоре мошенники вновь вышли на связь с мужчиной и потребовали от него дополнительные деньги. Тогда-то пожилой человек и понял, что стал жертвой аферистов, после чего незамедлительно обратился с заявлением в полицейские органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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Автор: Семен Подгорный