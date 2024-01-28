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В Уфе ночью огонь уничтожил два автомобиля

В Уфе ночью огонь уничтожил два автомобиля

В городе Уфе в воскресенье ночью, 28 января, загорелись автомобили. По данным МЧС республики, около полуночи в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на улице Заводской возник пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы. По прибытии по указанному адресу было обнаружено, что в результате возгорания пострадали сразу два автомобиля - Тойота Voxy и Рено Master. Кроме того, огонь частично повредил оконную раму на первом этаже расположенного рядом 2-этажного административного здания.

Благодаря своевременному реагированию пожарных, пламя удалось потушить в течение часа, не дав ему распространиться дальше. Представители МЧС России по Республике Башкортостан заявили, что причины и точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливает дознаватель МЧС. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности в электропроводке одного из автомобилей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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