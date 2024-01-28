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В Уфе огнеборцы вывели из горящей многоэтажки 23 человека

В Уфе огнеборцы вывели из горящей многоэтажки 23 человека

В городе Уфе в воскресенье утром, 28 января, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации спасли 23 человека при пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Фронтовых Бригад.

Согласно данным пресс-службы ведомства, огонь распространился в общем коридоре на втором этаже девятиэтажного здания.

Огнеборцы оперативно приступили к спасению людей. По лестничным пролетам из зоны воздействия опасных факторов пожара были эвакуированы 23 человека, еще 23 жителя вывели из подъезда. Возгорание ликвидировали на площади 6 квадратных метров. Распространение пламени в квартиры не допущено. Пострадавших в инциденте нет.

В тушении были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники. В настоящее время на месте пожара работает дознаватель МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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