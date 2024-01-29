В Башкирии при пожаре погиб 58-летний мужчина

В воскресный вечер, 28 января, в дежурную часть МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Приютово Белебеевского района. Как стало известно позже, загорелся деревянный дом, в котором проживал 58-летний местный житель.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Огнеборцам удалось потушить горящее строение в течение получаса.

К сожалению, в процессе ликвидации огня в сгоревшем доме было обнаружено тело хозяина дома.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия выехали инструкторы ГК РБ по ЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС