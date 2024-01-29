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В центре Уфы блогер устроил дрифт на BMW с запуском салюта и угодил в ДТП

В центре Уфы блогер устроил дрифт на BMW с запуском салюта и угодил в ДТП

В центре Уфы произошел инцидент с участием двух автомобилей BMW, водители которых устроили несанкционированное автошоу с элементами дрифта и фейерверками. К сожалению, развлекательная поездка закончилась аварией.

События разворачивались поздним вечером на улице Карла Маркса. Двое молодых людей на дорогих иномарках решили поразвлечься и привлечь внимание прохожих и других водителей. Они выстроились в колонну и начали выполнять опасные маневры - резкие развороты и заносы на дороге. При этом пассажиры автомобилей запускали фейерверки, которые с треском взрывались прямо над проезжей частью.

В какой-то момент водитель лидирующего автомобиля не справился с управлением на высокой скорости и врезался в металлическое дорожное ограждение. Вторая машина проехала мимо, а фейерверки продолжали рваться, создавая опасность для других участников движения.

Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях. На произошедшее отреагировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В своем телеграм-канале он прокомментировал ситуацию следующим образом: "Безусловно, дрифт может смотреться красиво на специальных площадках и трассах, но в городских условиях такие трюки недопустимы и опасны!".

В ГИБДД заявили, что по факту инцидента начато административное расследование с целью установления личностей нарушителей и всех обстоятельств произошедшего.

В Башкирии в аварии на трассе пострадали 3 женщины

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Башдтп
Теги: Уфа происшествия
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