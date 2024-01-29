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В Уфе из зданий гимназии, вуза и суда срочно эвакуировали людей

В Уфе из зданий гимназии, вуза и суда срочно эвакуировали людей

В понедельник, 29 января 2024 года, в Уфе произошли массовые эвакуации в нескольких учебных заведениях и административном здании.

Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в этот день пришлось срочно покинуть учебные аудитории и рабочие места ученикам и сотрудникам гимназии No20, всем находившимся в главном корпусе УУНиТ, а также в здании Орджоникидзевского районного суда Уфы.
«В гимназии No20 проходит эвакуация: всех детей и учителей отпустили по домам», — рассказал агентству один из читателей.

Предварительной причиной экстренной эвакуации стали анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях опасных предметах. На местах происшествий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, проводится тщательная проверка всех помещений эвакуированных объектов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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