В Уфе из зданий гимназии, вуза и суда срочно эвакуировали людей

В понедельник, 29 января 2024 года, в Уфе произошли массовые эвакуации в нескольких учебных заведениях и административном здании.

«В гимназии No20 проходит эвакуация: всех детей и учителей отпустили по домам», — рассказал агентству один из читателей.

Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в этот день пришлось срочно покинуть учебные аудитории и рабочие места ученикам и сотрудникам гимназии No20, всем находившимся в главном корпусе УУНиТ, а также в здании Орджоникидзевского районного суда Уфы.

Предварительной причиной экстренной эвакуации стали анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях опасных предметах. На местах происшествий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, проводится тщательная проверка всех помещений эвакуированных объектов.

Автор: Семен Подгорный