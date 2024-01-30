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В Уфе студенту выстрелили в глаз из сигнальной ракетницы

В Уфе студенту выстрелили в глаз из сигнальной ракетницы

Вечером в центре Уфы произошел инцидент - молодому студенту одного из местных вузов было нанесено тяжелое увечье лица выстрелом из сигнальной ракетницы. Как сообщает telegram-канал Мэш Батащ, парень в тот вечер решил немного расслабиться после учебы и заглянул в расположенный неподалеку от университета бар. Проведя там некоторое время он вышел на улицу, чтобы отправиться домой.

Однако прямо у входа в бар его встретила шумная компания из 4 человек, которые, судя по их поведению, были явно нетрезвы. Они обратились к студенту с просьбой дать прикурить, но тот вежливо отказал. В ответ разъяренные отказом пьяные молодые люди достали сигнальный пистолет и выстрелили прямо в лицо парню. После этого нападавшие скрылись.

Выстрел из ракетницы на близком расстоянии нанес студенту тяжелейшее увечье - разорвало веко и повредило глазное яблоко. Когда на шум подоспели прохожие, парень был в шоковом состоянии и истекал кровью. Его срочно госпитализировали.

Тем временем полиция Уфы развернула поиски злоумышленников. Правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения в районе происшествия, опрашивают свидетелей и посетителей бара в надежде выявить и задержать всех причастных к нападению.

В Уфе в элитном ЖК неизвестные открыли стрельбу

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Автор: Семен Подгорный
Видео: Мэш Батащ
Теги: Уфа происшествия
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