В Башкирии студента насмерть сбил поезд
Вчера вечером в башкирском городе Кумертау произошла трагедия, закончившаяся гибелью молодого человека.
По предварительным данным 17-летний студент одного из колледжей Башкирии шел в наушниках и с капюшоном на голове вдоль железнодорожных путей. Когда он пересекал переезд между станциями Кумертау и Ермолаево, юношу сбил проходящий поезд.
К сожалению, от полученных травм студент скончался на месте происшествия.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, что ранее издание «Newsbash» сообщало о снижении на 14% количества случаев травматизма среди жителей Республики Башкортостан в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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