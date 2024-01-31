Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии студента насмерть сбил поезд

В Башкирии студента насмерть сбил поезд

Вчера вечером в башкирском городе Кумертау произошла трагедия, закончившаяся гибелью молодого человека.

По предварительным данным 17-летний студент одного из колледжей Башкирии шел в наушниках и с капюшоном на голове вдоль железнодорожных путей. Когда он пересекал переезд между станциями Кумертау и Ермолаево, юношу сбил проходящий поезд.

К сожалению, от полученных травм студент скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что ранее издание «Newsbash» сообщало о снижении на 14% количества случаев травматизма среди жителей Республики Башкортостан в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

В Башкирии в массовой аварии с грузовиками на трассе М-5 пострадали 4 человека

Читайте также:

В Башкирии в массовой аварии с грузовиками на трассе М-5 пострадали 4 человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кумертау происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok