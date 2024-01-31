В Башкирии студента насмерть сбил поезд

Вчера вечером в башкирском городе Кумертау произошла трагедия, закончившаяся гибелью молодого человека.

По предварительным данным 17-летний студент одного из колледжей Башкирии шел в наушниках и с капюшоном на голове вдоль железнодорожных путей. Когда он пересекал переезд между станциями Кумертау и Ермолаево, юношу сбил проходящий поезд.

К сожалению, от полученных травм студент скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что ранее издание «Newsbash» сообщало о снижении на 14% количества случаев травматизма среди жителей Республики Башкортостан в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети