В Башкирии 60-летний мужчина упал в приямок подвального помещения
Накануне вечером в службу спасения города Уфы поступил звонок о том, что 60-летний мужчина упал в подвальный приямок одного из домов на улице Сельская Богородская и не может оттуда выбраться. Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в доме номер 29 по указанной улице.
На место происшествия выехала группа спасателей, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По прибытии спасательная команда приступила к эвакуации мужчины из 1,5-метрового приямка и, после извлечения, передала его медикам для оказания необходимой помощи.
Как отмечается, вероятной причиной инцидента стало нахождение мужчины в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачами и оказания необходимой помощи ему разрешили отправиться домой. Серьезных травм в результате падения он к счастью не получил.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Видео: УГЗ Уфы
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