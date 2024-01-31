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В Башкирии строитель спас 7-летнего мальчика из горящего дома

В Башкирии строитель спас 7-летнего мальчика из горящего дома

В одном из поселков Башкирии произошло происшествие, едва не закончившееся трагедией. Семилетний мальчик чудом остался жив после пожара, вспыхнувшего в доме.

Как стало известно из сообщения Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, ребенок в тот день находился дома один и играл с опасными предметами. В результате неосторожного обращения загорелся матрас в одной из комнат. Дом стремительно наполнился едким дымом.

В попытке проветрить помещение мальчик открыл окна и входную дверь, что только усугубило ситуацию - приток свежего воздуха раздул пламя. Густой дым заметил проезжавший мимо дома строитель. Без колебаний он бросился на помощь. К этому моменту напуганный ребенок сидел в ванной комнате и плакал. Мужчина вывел малыша на улицу.

Затем, проявив незаурядное хладнокровие и смекалку, он вернулся в объятый дымом дом, чтобы закрыть окна и воздуховоды. Это позволило предотвратить доступ кислорода и замедлить распространение огня до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

Мальчик госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия пожар
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