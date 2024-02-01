Ревнивец из Башкирии забил до смерти бывшую жену
В Башкирии осудят 44-летнего жителя села Темясово Баймакского района за то, что в порыве ревности он забил до смерти свою 44-летнюю бывшую супругу. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Уточняется, что Сибайский межрайонный следственный отдел сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации - причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей.
Согласно версии следствия, 18 декабря 2023 года вечером обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своей 44-летней экс-супруги и ее подруги. После продолжительного застолья мужчина начал высказывать претензии бывшей жене, упрекая её в супружеской неверности. В приступе ярости он стал наносить многочисленные удары руками по животу потерпевшей и другим частям её тела. Спустя некоторое время самочувствие женщины резко ухудшилось, и мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Однако по прибытии медиков выяснилось, что бывшая супруга скончалась, и врачи уже не смогли ей помочь.
Сам обвиняемый признал свою вину в содеянном.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора, уточнили в ведомстве.
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