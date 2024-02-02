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Житель Башкирии убил 92-летнюю тетю бывшей жены и получал за нее пенсию

Житель Башкирии убил 92-летнюю тетю бывшей жены и получал за нее пенсию

В Башкирии 41-летний местный житель обвиняется в убийстве 92-летней пожилой женщины. Как сообщается, погибшая была тётей бывшей жены подозреваемого.

Согласно информации правоохранительных органов, убитая пенсионерка проживала в Туймазинском районе республики. В связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем она уже не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постороннем уходе. За ней присматривал 41-летний мужчина, ранее состоявший в браке с её племянницей.

В октябре прошлого года подозреваемый пришел навестить пожилую женщину. Она попросила отвезти её в соседний Белебеевский район, чтобы навестить брата, которого давно не видела. Родственники говорили ей, что брат уже умер, но она им не поверила. Приехав в дом, мужчина оставил пенсионерку отдыхать в одной из комнат, а сам принялся распивать спиртные напитки в соседней. Поведение спутника возмутило пожилую женщину, между ними вспыхнула ссора. В приступе гнева обвиняемый схватил футболку и начал душить ею пенсионерку. Убедившись, что та больше не подает признаков жизни, он спрятал тело в погребе и скрылся с места преступления.

В течение нескольких месяцев бывшая жена мужчины неоднократно спрашивала его, почему её тётя так долго не выходит на связь и не появляется дома. Подозреваемый уверял, что отвёз пенсионерку на лечение в санаторий. При этом у него была доверенность на получение её пенсии, и в течение трёх месяцев он присваивал эти деньги, тратя их по собственному усмотрению.

В конце концов, под гнетом угрызений совести мужчина рассказал бывшей жене правду о случившемся. Та обратилась в полицию. Спустя несколько дней подозреваемый добровольно сдался.

По факту трагической гибели пожилой женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия убийство
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