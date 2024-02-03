В Башкирии семья с двумя детьми отравиласьв квартире угарным газом

Сегодня стало известно, что в одной из квартир многоквартирного дома в башкирском городе Белорецке произошло происшествие, в результате которого отравление получила семья из 4 человек неустановленным на тот момент газом.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в составе семьи были родители и двое детей 8 и 11 лет.

К моменту прибытия спасательных служб все четверо пострадавших уже были помещены в машины скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи. Детей срочно направили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Спасатели вместе с представителями газовой службы поднялись к месту возгорания – квартиру, где после проведения замеров зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации угарного газа.

Предварительной причиной трагедии называют неисправность системы вентиляции в квартире.

По данным пресс-службы Прокуратуры Республики Башкортостан, семья поступила в больницу примерно в 14:00 по местному времени. На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как только произошло ЧП, на место происшествия незамедлительно выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. В настоящее время решается вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования по факту случившегося.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ