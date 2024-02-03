Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии семья с двумя детьми отравиласьв квартире угарным газом

В Башкирии семья с двумя детьми отравиласьв квартире угарным газом

Сегодня стало известно, что в одной из квартир многоквартирного дома в башкирском городе Белорецке произошло происшествие, в результате которого отравление получила семья из 4 человек неустановленным на тот момент газом.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в составе семьи были родители и двое детей 8 и 11 лет.

К моменту прибытия спасательных служб все четверо пострадавших уже были помещены в машины скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи. Детей срочно направили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Спасатели вместе с представителями газовой службы поднялись к месту возгорания – квартиру, где после проведения замеров зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации угарного газа.

Предварительной причиной трагедии называют неисправность системы вентиляции в квартире.

По данным пресс-службы Прокуратуры Республики Башкортостан, семья поступила в больницу примерно в 14:00 по местному времени. На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как только произошло ЧП, на место происшествия незамедлительно выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. В настоящее время решается вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования по факту случившегося.

Страшная находка в Уфе: в гараже обнаружены тела молодого парня и девушки Страшная находка в Уфе: в гараже обнаружены тела молодого парня и девушки
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецк происшествия отравление
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok