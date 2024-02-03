Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе во время госпитализации умерла 10-летняя девочка

В Уфе во время госпитализации умерла 10-летняя девочка

В начале февраля в Уфе произошел трагический случай - скончалась 10-летняя школьница Алина (имя изменено).

По словам источника, проблемы у девочки начались еще в январе - она переболела ветрянкой. Казалось, ребенок выздоровел, но 23 января у нее поднялась температура и начался сильный кашель. Мать предположила, что это обычная простуда, и не стала сразу обращаться к врачу. В течение пяти дней Алину лечили дома, однако состояние ее здоровья не улучшалось. 31 января девочку отвели в поликлинику, где выдали направление на госпитализацию. Но мама решила не возить ребенка в больницу, так как Алина сказала, что чувствует себя лучше.

Однако 1 февраля состояние девочки резко ухудшилось. Был вызван врач на дом, который сразу понял, что требуется срочная госпитализация. Алине сделали укол и повезли в больницу скорой медицинской помощи. По пути ей стало хуже, и медики приняли решение везти ее в ближайшее медучреждение - инфекционную больницу. Там девочку поместили в реанимацию, но спасти ее не удалось. На следующей неделе Алине должно было исполниться 11 лет.

Источник сообщил, что Алина воспитывалась в заботливой и любящей семье. Сейчас близкие организовали сбор средств на похороны, чтобы проводить девочку в последний путь.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok