В Уфе во время госпитализации умерла 10-летняя девочка

В начале февраля в Уфе произошел трагический случай - скончалась 10-летняя школьница Алина (имя изменено).

По словам источника, проблемы у девочки начались еще в январе - она переболела ветрянкой. Казалось, ребенок выздоровел, но 23 января у нее поднялась температура и начался сильный кашель. Мать предположила, что это обычная простуда, и не стала сразу обращаться к врачу. В течение пяти дней Алину лечили дома, однако состояние ее здоровья не улучшалось. 31 января девочку отвели в поликлинику, где выдали направление на госпитализацию. Но мама решила не возить ребенка в больницу, так как Алина сказала, что чувствует себя лучше.

Однако 1 февраля состояние девочки резко ухудшилось. Был вызван врач на дом, который сразу понял, что требуется срочная госпитализация. Алине сделали укол и повезли в больницу скорой медицинской помощи. По пути ей стало хуже, и медики приняли решение везти ее в ближайшее медучреждение - инфекционную больницу. Там девочку поместили в реанимацию, но спасти ее не удалось. На следующей неделе Алине должно было исполниться 11 лет.

Источник сообщил, что Алина воспитывалась в заботливой и любящей семье. Сейчас близкие организовали сбор средств на похороны, чтобы проводить девочку в последний путь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ