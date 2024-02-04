В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Нива» и 47-летней женщины-пешехода. Как сообщается, происшествие произошло в конце января в районе Черниковки, когда водитель допустил наезд на переходившую проезжую часть по «зебре» женщину.

Уточняется, что в момент аварии светофор разрешал движение пешеходам. Однако, водитель проигнорировал это обстоятельство и, совершая маневр поворота, сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Как пишут СМИ, водитель даже не предпринял попытки остановиться и оказать помощь пострадавшей. Вместо этого он просто скрылся с места происшествия, оставив женщину лежать на дороге. Женщина самостоятельно добралась до медучреждения.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Правоохранители незамедлительно начали расследование. Было установлено направление движения автомобиля нарушителя после аварии. Вскоре водителя удалось задержать.

Выяснилось, что за рулём находился 35-летний местный житель. Мужчина признал факт наезда на пешехода, но заявил, что растерялся от случившегося и в спешке покинул место происшествия.

За оставление места ДТП в отношении водителя «Нивы» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Кроме того, по факту причинения вреда здоровью пешехода проводится отдельное расследование для определения меры наказания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео