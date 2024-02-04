В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг

В Нефтекамске произошла трагедия - 30-летний молодой отец четверых детей погиб от рук близкого друга.

Как стало известно, инцидент произошёл 1 февраля днём во дворе жилого дома на улице Нефтяников. Тело мужчины обнаружил в сугробе его знакомый, который сразу же вызвал полицию и скорую помощь, однако спасать пострадавшего было уже слишком поздно - прибывшие медики лишь констатировали его смерть от полученных ножевых ран.

Как выяснилось, жертвой оказался 30-летний местный житель по имени Максим М. Несмотря на молодость, он уже был отцом четверых детей. А виновником трагедии стал его близкий друг Роман А., с которым они даже планировали в ближайшее время вместе уехать на вахту.

Знакомые погибшего до сих пор находятся в шоке от случившегося. Они отмечают, что Максим и Роман дружили много лет, всегда поддерживали друг друга и никогда не вступали в конфликты. Поэтому абсолютно непонятно, что могло привести к тому, что один из них схватился за нож.

По словам близкого друга Максима, в квартире Романа в момент инцидента были трое - сам хозяин, потерпевший и ещё один общий знакомый. Вероятно, они обсуждали предстоящую поездку на вахту. Известно, что Роман не хотел туда ехать, возможно, Максим и другой знакомый пытались его уговорить. Как бы то ни было, между ними произошла бурная ссора, и Максим вышел на улицу, чтобы остыть, а Роман остался на кухне. Но после он неожиданно бросился следом с ножом в руках... Когда другой мужчина выглянул проверить ситуацию, Максим уже лежал в сугробе, а Роман тряс его и умолял очнуться.

Пока доподлинно неизвестно, что именно стало причиной такого жестокого развития событий и почему друзья поссорились. Знакомые Максима тоже пока не могут представить, что они могли не поделить.

Новость о гибели молодого отца глубоко потрясла жителей Нефтекамска, многие из которых знали его как доброго, жизнерадостного человека, безумно любившего своих детей. У него осталось четверо детей: трое от бывшей супруги, с которой, несмотря на развод, он сохранял теплые отношения, и ещё один ребёнок от другой женщины. Недавно они даже всей большой семьёй гуляли вместе в парке. Как отмечают знакомые, Максим был прекрасным отцом и готов был на все ради благополучия своих детей.

Пока официальных комментариев правоохранительных органов относительно данного преступления не поступало. Ожидается, что Следственный комитет даст необходимые разъяснения о причинах и мотивах этой трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети