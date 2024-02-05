Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчина убил и расчленил подругу

В Башкирии мужчина убил и расчленил подругу

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила, что житель Стерлибашевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве девушки. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении мужчины.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина задушил девушку. Опасаясь уголовной ответственности за содеянное, злоумышленник расчленил тело погибшей, разложил останки в пластиковые пакеты и закопал их в лесу.

Жертва на протяжении месяца числилась пропавшей без вести. Расследование зашло в тупик, пока сотрудники правоохранительных органов не просмотрели записи с камер видеонаблюдения, отследив перемещение девушки. Это позволило установить личность подозреваемого и задержать предполагаемого убийцу. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг
Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура Башкирии
Теги: Стерлибашевский район происшествия убийство
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok