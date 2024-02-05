В Башкирии мужчина убил и расчленил подругу

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила, что житель Стерлибашевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве девушки. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении мужчины.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина задушил девушку. Опасаясь уголовной ответственности за содеянное, злоумышленник расчленил тело погибшей, разложил останки в пластиковые пакеты и закопал их в лесу.

Жертва на протяжении месяца числилась пропавшей без вести. Расследование зашло в тупик, пока сотрудники правоохранительных органов не просмотрели записи с камер видеонаблюдения, отследив перемещение девушки. Это позволило установить личность подозреваемого и задержать предполагаемого убийцу. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура Башкирии