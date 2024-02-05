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Жестокое убийство в Башкирии: мужчина зарезал 80-летнюю соседку и поджег ее дом

Жестокое убийство в Башкирии: мужчина зарезал 80-летнюю соседку и поджег ее дом

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс в республике. Речь идет о жестоком убийстве пожилой женщины, совершенном ее соседом.

Согласно материалам дела, обвиняемый, житель одного из сел Учалинского района, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Так, в июле прошлого года он проник в здание сельской библиотеки и похитил оттуда компьютерное оборудование - многофункциональное устройство и монитор.

Однако на этом преступник не остановился. В ту же ночь он вооружился кухонным ножом и, воспользовавшись беспомощным состоянием своей 80-летней соседки, проник в ее дом. Бабушка в силу возраста не могла оказать нападавшему сопротивление.

Согласно показаниям свидетелей, подозреваемый жестоко избил старушку, нанес ей множественные ножевые ранения в область шеи, груди и живота. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы зверского преступления, злоумышленник поджег дом, в результате чего тот полностью сгорел. Своими действиями он причинил материальный ущерб на сумму более 620 тысяч рублей.

Проведенным следствием мужчина был изобличен в содеянном. Он частично признал свою вину по предъявленным обвинениям. В настоящее время уголовное дело по факту жестокого убийства пожилой женщины направлено в Верховный суд республики Башкортостан для рассмотрения и вынесения приговора.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалинский район происшествия убийство
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