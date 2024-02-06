В Башкирии 19-летняя девушка погибла в лобовой аварии - видео

Во вторник утром, 6 февраля 2024 года, в Абзелиловском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению, поступившему из Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона, около 9 часов утра на 24-м километре автодороги в направлении Озерное-Кусимовский рудник 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки Daewoo Nexia, по неустановленной пока причине не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Там ее автомобиль столкнулся с Renault Duster. В результате сильного лобового столкновения водитель Daewoo Nexia получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Водитель второго автомобиля - Renault Duster - с травмами был госпитализирован.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование обстоятельств произошедшей аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ