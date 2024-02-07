В Башкирии синтетический халат чуть не убил пенсионерку

Вечером 6 февраля в башкирском городе Белорецке произошел несчастный случай с 72-летней пожилой женщиной. Когда она протянула руку, чтобы уменьшить пламя на конфорке газовой плиты, на ней внезапно загорелся синтетический домашний халат.

Как сообщила пресс-служба МЧС республики, в результате происшествия женщина получила серьезные ожоги живота, грудной клетки, шеи и подбородка второй-третьей степени. Площадь поражения поверхности тела составила 20%. Также у пострадавшей зафиксирован ожоговый шок. Сотрудники скорой помощи срочно доставили ее в реанимацию в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняет дознаватель МЧС России. В своем обращении к жителям Башкирии спасатели настоятельно рекомендуют быть предельно аккуратными и осторожными во время приготовления пищи на газовой или электрической плите. Они советуют не поворачиваться к горящей конфорке спиной, следить за тем, чтобы одежда не развевалась и не касалась пламени. Также предпочтительно использовать одежду из натуральных тканей, которые менее воспламеняемы. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать подобных трагедий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ