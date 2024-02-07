В Башкирии молодая мама забрала 9-месячную дочь и исчезла

В Башкирии уже второй день полиция ведет поиски 23-летней Зили Акбуровой из деревни Юлуково Гафурийского района , которая пропала вместе с 9-месячной дочерью.

Как сообщили 7 февраля в пресс-службе республиканского управления МВД, Зиля исчезла 5 февраля. Ее муж рассказал полиции, что в тот день супруга забрала ребенка и ушла из дома, после чего ее местонахождение остается неизвестным. На этом основании накануне он и подал заявление о пропаже жены.

Юлуково, где проживает семья Акбуровых, находится в 130 км от Уфы. Это небольшая деревня с населением около 700 человек. Пока что связаться с родственниками или мужем Зили журналистам не удалось. Известно лишь, что у нее есть более десятка аккаунтов во «Вконтакте», которые давно не появлялись в сети. В одном из них указано, что Зиля училась в профессиональном лицее Стерлитамака. 23 года ей исполнилось 16 января текущего года.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети