Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии молодая мама забрала 9-месячную дочь и исчезла

В Башкирии молодая мама забрала 9-месячную дочь и исчезла

В Башкирии уже второй день полиция ведет поиски 23-летней Зили Акбуровой из деревни Юлуково Гафурийского района, которая пропала вместе с 9-месячной дочерью.

Как сообщили 7 февраля в пресс-службе республиканского управления МВД, Зиля исчезла 5 февраля. Ее муж рассказал полиции, что в тот день супруга забрала ребенка и ушла из дома, после чего ее местонахождение остается неизвестным. На этом основании накануне он и подал заявление о пропаже жены.

Юлуково, где проживает семья Акбуровых, находится в 130 км от Уфы. Это небольшая деревня с населением около 700 человек. Пока что связаться с родственниками или мужем Зили журналистам не удалось. Известно лишь, что у нее есть более десятка аккаунтов во «Вконтакте», которые давно не появлялись в сети. В одном из них указано, что Зиля училась в профессиональном лицее Стерлитамака. 23 года ей исполнилось 16 января текущего года.

Житель Башкирии без вести пропал по пути в Санкт-Петербург Житель Башкирии без вести пропал по пути в Санкт-Петербург
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Гафурийский район происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok