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Роженица застряла в снежном плену на дороге в Башкирии

Роженица застряла в снежном плену на дороге в Башкирии

На территории Белорецкого района Башкирии жительница одной из деревень решила самостоятельно добраться до роддома, будучи на последних днях беременности. Вместе с ней в автомобиле находился ее четырехлетний сын. Однако, проехав всего полкилометра от деревни Яндек, автомобиль застрял в сугробе в поле, не доезжая буквально 500 метров до трассы Уфа-Белорецк.

В результате, беременная женщина и маленький ребенок оказались в снежном плену посреди заснеженного поля. К счастью, им на помощь вовремя пришли спасатели - об этом чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Утром 7 февраля спасательный отряд выдвинулся к месту происшествия. Они транспортировали женщину в родильное отделение городской больницы Белорецка. А ребенка забрала бабушка.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия
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