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В Башкирии на фельдшера скорой помощи совершено нападение

В Башкирии на фельдшера скорой помощи совершено нападение

В Башкирии произошел тревожный инцидент - на фельдшера скорой помощи было совершено нападение во время выполнения им своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения республики, на днях на пульт межмуниципальной подстанции скорой медицинской помощи Белорецкой центральной районной больницы поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, якобы имевшем место в деревне Батталово Учалинского района. Двое фельдшеров и водитель скорой выехали на место предполагаемого ДТП. Однако, прибыв в указанное место, они обнаружили там не аварию, а массовую драку. В ходе этой драки и было совершено нападение на бригаду медиков. Один из фельдшеров получил травму - ушиб нижней челюсти.

По данному факту состоялась встреча заведующего отделом правовой и социальной защиты республиканского профсоюза работников здравоохранения Александра Клочкова с главным врачом Белорецкой ЦРБ Ильдаром Хамитовым. На этой встрече присутствовал и пострадавший фельдшер. Он написал заявление в полицию по факту нападения.

Господин Клочков проинформировал, что все лица, причастные к нападению на медиков, установлены и задержаны. Потерпевший фельдшер обратился в приемное отделение Учалинской больницы, где зафиксировали его травмы. Ему даны рекомендации по оформлению случившегося как несчастного случая на производстве. Главный врач Белорецкой больницы заверил, что лично проконтролирует ход расследования этого происшествия, а администрация больницы окажет фельдшеру всестороннюю поддержку.

Данный инцидент с нападением на фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи Белорецкой больницы взят профсоюзом работников здравоохранения республики на контроль. Профсоюз окажет необходимую правовую помощь своему пострадавшему члену.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Учалинский район происшествия нападение
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