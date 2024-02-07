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Житель Башкирии сообщил, что его пропавшая супруга и дочь нашлись

Житель Башкирии сообщил, что его пропавшая супруга и дочь нашлись

По сообщениям полиции, 23-летняя Зиля Акбурова и её 9-месячная дочь, которые бесследно исчезли 5 февраля, найдены живыми и здоровыми.

Супруг Зили сообщил корреспонденту, что информацию о том, что его жену и ребенка нашли, он получил от сотрудников полиции. Однако по непонятным причинам Зиля отказывается раскрывать место своего текущего пребывания и адрес, где она находится.

Добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" прекратили поиски пропавших в связи с поступившей информацией об их нахождении и сообщили, что для подтверждения факта обнаружения Зили и её дочери необходима дополнительная проверка.

Напомним, Зиля Акбурова вместе со своим девятимесячным ребёнком 5 февраля отправилась в гости к родственникам в село Красноусольский. Однако там женщина стала вести себя несколько странно: она надолго пропадала ночью и возвращалась только к 4 часам утра. А утром Зиля взяла дочь и ушла. Обеспокоенный супруг обратился за помощью к волонтерам из поисково-спасательного отряда и подал заявление в полицию с просьбой разыскать пропавших родных.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия Гафурийский район поиск
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