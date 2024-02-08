В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка из Магнитогорска

6 февраля в Абзелиловском районе Башкирии произошла трагическая авария, унесшая жизнь молодой 19-летней девушки.

Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находилась погибшая, неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в Рено Дастер. В результате столкновения обе машины были сильно повреждены, а девушка получила серьезные травмы и скончалась еще до приезда медиков. Водитель Рено выжил, но в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, девушка-водитель не справилась с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу движения.

Авария вызвала волну обсуждений в соцсетях. Некоторые комментаторы отмечали, что на этом участке трассы зимой часто образуется колея, и когда идет снег, поездка на автомобиле становится опасным испытанием.

Очевидица ДТП Екатерина Г. рассказала, что все, кто ехал по трассе, сбрасывали скорость, потому что дорога была неустойчивой под колесами. Она добавила, что это дело случая, и никто не застрахован от таких ситуаций. Однако Сергей Ш. не согласился с этим, сказав, что причиной аварии стала неправильно выбранная водителем скорость движения. По его словам, у девушки было мало опыта вождения, что очень печально.

Позже выяснилось, что за рулем Daewoo Nexia находилась 19-летняя жительница Магнитогорска Юлия С. В то утро она спешила на работу в детский лагерь неподалеку от озера Банное, где работала вожатой. Через пару недель в лагере открывался корпоративный заезд, и, вероятно, Юлия к нему готовилась.

Девушка училась в Магнитогорском институте дополнительного образования на специальности «Педагогика дополнительного образования в области технического творчества». Она мечтала работать с детьми, поэтому сразу после школы устроилась вожатой в лагерь. Учителя погибшей студентки скорбели по ней, называя ее победителем чемпионата «Профессионалы», замечательной студенткой, отличной вожатой и добрым, отзывчивым человеком. Они отметили, что в их памяти она останется очень добрым, веселым, открытым и любящим детей человеком.

Друзья и знакомые девушки не могли поверить в случившееся и смириться с потерей. Они говорили, что Юлия всегда была первой во всем, отличницей, умницей и красавицей. Как такое могло произойти с милой девочкой - спрашивали они.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ