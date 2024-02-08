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Били и издевались: в Башкирии после зверского нападения мужчина впал в кому

Били и издевались: в Башкирии после зверского нападения мужчина впал в кому

В населенном пункте Серменево Белорецкого района Башкирии произошел шокирующий инцидент, о котором сообщает информационный портал Ufa1.

По словам местных жителей, группа мужчин ворвалась в чужое жилище, где жестоко избила троих человек. Согласно рассказам свидетелей, злоумышленники не только наносили удары, но и тыкали жертв шилом, а затем совершили акт унижения в отношении одного из пострадавших. В результате этого бесчеловечного нападения одна из жертв впала в кому. Накануне врачи сообщили, что сегодня состояние пациента улучшилось.

Пресс-служба Министерства внутренних дел республики подтвердила, что 5 февраля они получили сообщение о причинении телесных повреждений двум жителям села Серменево. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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