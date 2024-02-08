В Подмосковье жестоко убили сестер-близнецов из Башкирии и их подругу

Накануне в одном из загородных домов Подмосковья произошло жестокое тройное убийство. Погибли две пожилые сестры-близняшки из Башкирии - Ирина Хант и Наталья Козельская, а также их подруга Светлана Филанович, с которой они познакомились еще во время учебы в Уфе.

Из дома были похищены деньги, мобильный телефон и дорогой автомобиль. Как стало известно, дом принадлежал местной предпринимательнице, владелице крупного завода по производству полимеров.

Обнаружить тела помог сосед, который несколько дней не видел женщин на участке. Одно тело нашли в подвале, завернутое в пленку, еще два - в комнатах. Преступник расстрелял жертв в упор, нанеся множественные огнестрельные ранения.

По предварительным данным, убийство произошло 5 февраля. Установлено, что убийца перелез через забор и застал женщин врасплох. В качестве подозреваемого рассматривается сотрудник подмосковного УГИБДД, который занимал деньги у предпринимательницы на покупку мотоцикла, но не смог вовремя вернуть долг. Когда она забрала у него мотоцикл в счет долга, мужчина мог это воспринять как оскорбление и организовать убийство. Сестры из Башкирии, вероятно, стали случайными жертвами. Предполагается, что после преступления подозреваемый покинул территорию России.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и виновных лиц. Следственный комитет требует заочного ареста предполагаемого убийцы.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru