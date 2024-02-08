В Башкирии неизвестные избили солиста группы «Караван Сарай»
По неподтвержденным данным, стало известно, что заслуженный артист Республики Башкортостан и солист группы «Караван Сарай» Амир Туйгунов якобы подвергся нападению со стороны неизвестных лиц. Информация о предполагаемом инциденте появилась сегодня, 8 февраля, в социальных сетях.
Согласно сообщениям, причиной нападения могут быть политические взгляды Амира Туйгунова, который ранее неоднократно выступал на мероприятиях в поддержку действующей власти в Башкортостане. В частности, в августе 2020 года он принимал участие в концерте в поддержку сотрудников Башкирской содовой компании. Тогда Туйгунов вместе с коллегами по группе «Караван Сарай» исполнил песню со словами в поддержку тогдашнего главы региона Радия Хабирова.
В то же время Туйгунов неоднократно принимал участие и в оппозиционных акциях. В 2017 году он был задержан на митинге за отставку предыдущего руководителя Башкортостана Рустэма Хамитова. За это музыканту был назначен арест на пять суток.
Корреспонденты попытались связаться с Амиром Туйгуновым, чтобы получить комментарий о произошедшем инциденте, однако он был недоступен. Также запрос о подтверждении или опровержении информации был направлен в пресс-службу МВД по Республике Башкортостан. Как только поступит официальный ответ, информация будет опубликована.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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