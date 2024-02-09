В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара
8 февраля в населенном пункте Симкино Бирского района Республики Башкортостан произошло возгорание, унесшее жизнь 55-летнего мужчины. О трагедии сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вечером. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС по РБ. Несмотря на все усилия спасателей, потушить огонь быстро не удалось. В ходе тушения пожара в помещении был обнаружен погибший мужчина.
В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются дознавателями. На месте происшествия работает следственная группа.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
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