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В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара

В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара

8 февраля в населенном пункте Симкино Бирского района Республики Башкортостан произошло возгорание, унесшее жизнь 55-летнего мужчины. О трагедии сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вечером. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС по РБ. Несмотря на все усилия спасателей, потушить огонь быстро не удалось. В ходе тушения пожара в помещении был обнаружен погибший мужчина.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются дознавателями. На месте происшествия работает следственная группа.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар
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