В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек

В Абзелиловском районе Башкирии на автомобильные дороги в направлении Серменево-Амангильдино-Баймак произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали сразу семь человек.

Сообщается, что водитель микроавтобуса «Фольксваген Каравелла», двигавшийся из деревни Амангильдино в деревню Серменево в условиях непогоды, потерял управление и выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомашиной «Лада Нива». В салоне пассажирского транспорта находились трое пассажиров — студентки одного из местных колледжей и водитель, а в другом автомобиле были водитель и два пассажира.

Как сообщается, все участники аварии получили различные травмы, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ