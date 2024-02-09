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Скандальная вечеринка в Уфе: подросток в креативном образе привлек внимание комиссии ПДН

Скандальная вечеринка в Уфе: подросток в креативном образе привлек внимание комиссии ПДН

В Уфе разгорается скандал вокруг вечеринки, устроенной в честь 15-летия одной из школьниц. Поводом для разбирательств стал образ 16-летнего гостя, который явился на праздник с накрашенными губами.

Согласно информации телеграм-канала Mash, подросток не ограничился макияжем: в лимузине, где проходила часть вечеринки, он устроил перформанс, сняв с себя одежду и кривляясь.

Стоит отметить, что ранее этот же юноша публично извинился в социальных сетях, заявив, что не испытывает влечения ни к парням, ни к девушкам. Тем не менее, по данным Mash, в отношении него был составлен протокол за пропаганду ЛГБТ*, который сейчас находится в ведении МВД.

Кроме того, стало известно, что на родителей других участников вечеринки были наложены штрафы в размере 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

*признана экстремистской организацией в РФ.

Участники скандальной школьной вечеринки в Уфе рассказали свою версию произошедшего Участники скандальной школьной вечеринки в Уфе рассказали свою версию произошедшего
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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