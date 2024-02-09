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Спасатели Уфы извлекли из искореженного Mercedes женщину, пострадавшую в столкновении с грузовиком

Спасатели Уфы извлекли из искореженного Mercedes женщину, пострадавшую в столкновении с грузовиком

В Демском районе Уфы произошло столкновение между автомобилем Mercedes-Benz и грузовиком Shacman.

ДТП произошло в пятницу вечером, 9 февраля, на улице Центральной. По информации, предоставленной пресс-службой госкомитета по ЧС, в результате столкновения пострадала женщина, управлявшая Mercedes-Benz.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, деблокировали пострадавшую 1977 года рождения из покореженного автомобиля и бережно транспортировали ее на носилках до машины скорой помощи. К счастью, водитель большегруза Shacman не получил травм.

В связи с участившимися случаями ДТП на дорогах, госкомитет по ЧС настоятельно призывает водителей к бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Особое внимание следует уделять безопасному скоростному режиму, соблюдению дистанции и осторожности при совершении маневров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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