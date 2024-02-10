В Башкирии лихач на Chevrolet Lacetti пытался уйти от погони ДПС - видео

Сотрудники ДПС во время патрулирования улиц заметили автомобиль Chevrolet Lacetti, двигавшийся на высокой скорости по улице Советская в селе Ермекеево Ермекеевского района. Как сообщил в социальных сетях глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, инспекторы дорожного движения потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал сигналы сотрудников правоохранительных органов и продолжил движение.

Полицейские начали преследование нарушителя на патрульной машине с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На улице Чапаева водитель не справился с управлением и выехал на обочину. В этот момент сотрудники ДПС смогли его задержать.

Выяснилось, что 44-летний житель Уфы ранее уже был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения. В отношении нарушителя были составлены шесть административных протоколов, а его автомобиль был доставлен на штрафную стоянку.

За отказ от прохождения теста на алкогольное опьянение мировой суд Ермекеевского района приговорил уфимца к 10 суткам административного ареста.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео