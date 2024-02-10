В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман

С 27 декабря 2023 года не установлено местонахождение 41-летней Регины Фарисовны Хайруллиной (Ишмухаметовой), жительницы села Урман. Об этом сообщает поисковая организация «Лиза Алерт Башкортостан».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Приметы:

Рост: 170 см

Телосложение: худощавое

Волосы: темно-каштановые

Глаза: зеленые

Была одета:

Темно-коричневая куртка

Темные джинсы

Черные сапоги

Темно-синяя шапка

Любая информация, которой вы обладаете, может оказаться полезной!

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети