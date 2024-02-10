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В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман

В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман

С 27 декабря 2023 года не установлено местонахождение 41-летней Регины Фарисовны Хайруллиной (Ишмухаметовой), жительницы села Урман. Об этом сообщает поисковая организация «Лиза Алерт Башкортостан».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Приметы:

  • Рост: 170 см
  • Телосложение: худощавое
  • Волосы: темно-каштановые
  • Глаза: зеленые

Была одета:

  • Темно-коричневая куртка
  • Темные джинсы
  • Черные сапоги
  • Темно-синяя шапка

Любая информация, которой вы обладаете, может оказаться полезной!

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск Иглинский район
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