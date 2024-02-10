В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман
С 27 декабря 2023 года не установлено местонахождение 41-летней Регины Фарисовны Хайруллиной (Ишмухаметовой), жительницы села Урман. Об этом сообщает поисковая организация «Лиза Алерт Башкортостан».
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы:
- Рост: 170 см
- Телосложение: худощавое
- Волосы: темно-каштановые
- Глаза: зеленые
Была одета:
- Темно-коричневая куртка
- Темные джинсы
- Черные сапоги
- Темно-синяя шапка
Любая информация, которой вы обладаете, может оказаться полезной!
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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