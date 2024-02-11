Уфимка пережила настоящий кошмар: ее избил и связал мужчина, с которым они встречались полгода

В Уфе произошло происшествие — 46-летнюю местную жительницу жестоко избил и связал мужчина, с которым она состояла в романтических отношениях на протяжении нескольких месяцев.

Как стало известно из достоверных источников, женщина обратилась в правоохранительные органы 6 февраля по поводу данного происшествия. В своем заявлении она подробно описала обстоятельства случившегося. Жертва рассказала, что познакомилась и начала встречаться с будущим обидчиком еще в сентябре прошлого года. Они периодически проводили время вместе в съемной квартире мужчины.

По словам пострадавшей, очередная встреча пары состоялась вечером 2 февраля. Они распивали спиртные напитки в квартире, и после полуночи женщина заснула.

«Я спала, когда внезапно почувствовала сильный удар по голове. На мгновение я пришла в себя от боли, а затем вновь потеряла сознание», — цитирует ее заявление источник.

Когда жертва нападения очнулась, за окном уже рассвело. Она лежала связанной на диване и попросила у мужчины воды, однако вместо этого он принес ей алкоголь, от которого ее вырвало. Это еще больше разозлило нападавшего, и он ударил женщину по губам.

После этого злоумышленник крепко связал жертве руки и ноги, заявив при этом, что она никуда не уйдет из квартиры. Тогда женщина начала громко кричать, призывая о помощи. Ее крики услышали соседи по коммунальной квартире, которые вызвали хозяйку жилья.

Хозяйка прибежала на шум и подняла переполох. Воспользовавшись суматохой, избитой женщине чудом удалось одеться и выбежать на улицу в поисках спасения. Однако ее мучитель быстро нагнал беглянку и вновь избил ее прямо на улице, а затем попытался раздеть. К счастью, жертве удалось отбиться от насильника при помощи случайных прохожих, которые вызвали ей «скорую помощь».

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу с множественными травмами головы. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Автор: Семен Подгорный