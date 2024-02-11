ДТП в Башкирии: водителя зажало в искореженной иномарке

На автодороге федерального значения М-7 вблизи населенного пункта Асяново на территории Дюртюлинского района Республики Башкортостан 11 февраля 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Киа Рио и Рено Флюэнс. Об этом сообщает Государственный комитет РБ по ЧС.

В результате столкновения водителя Киа Рио зажало в покореженном автомобиле. Спасатели, прибывшие на место происшествия, деблокировали пострадавшего из салона и передали его бригаде скорой помощи. Водитель Рено Флюэнс также был госпитализирован. К счастью, пассажиры в обоих автомобилях не получили травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины данного ДТП.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ