ДТП в Башкирии: водителя зажало в искореженной иномарке
На автодороге федерального значения М-7 вблизи населенного пункта Асяново на территории Дюртюлинского района Республики Башкортостан 11 февраля 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Киа Рио и Рено Флюэнс. Об этом сообщает Государственный комитет РБ по ЧС.
В результате столкновения водителя Киа Рио зажало в покореженном автомобиле. Спасатели, прибывшие на место происшествия, деблокировали пострадавшего из салона и передали его бригаде скорой помощи. Водитель Рено Флюэнс также был госпитализирован. К счастью, пассажиры в обоих автомобилях не получили травм.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины данного ДТП.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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