Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег

Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег

30-летний житель Башкирии, пожелавший разнообразить свою жизнь при помощи интим-услуг, стал жертвой мошенников, лишившись 19,5 тысяч рублей.

6 февраля мужчина, имя которого не разглашается, решил воспользоваться услугами «жрицы любви». Для поиска подходящей кандидатуры он зашел в интернет, где, переходя по ссылкам, начал обзванивать номера телефонов, размещенных на сомнительных сайтах.

В ходе одного из телефонных разговоров он пообщался с девушкой, представившейся Светланой. Она с энтузиазмом расспросила о его предпочтениях и, очаровав своим голосом, предложила встречу.

Далее «жрица любви» продиктовала адрес, по которому мужчина должен был подъехать, а затем, ссылаясь на предоплату, попросила перевести 9 000 рублей на ее банковскую карту. Мужчина, очарованный обещаниями Светланы, без промедления выполнил ее требование.

Однако на этом «сюрпризы» не закончились. «Светлана», не утолив свою жажду наживы, под предлогом гарантии безопасности потребовала еще 10, 5 тысяч рублей. Окрыленный надеждой на скорую встречу, мужчина, не раздумывая, перевел и эту запрашиваемую сумму.

Лишь после этого к нему пришло осознание, что он стал жертвой обмана. 7 февраля он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают личность злоумышленницы.

Полковник полиции из Уфы придумал способ стать миллионером Полковник полиции из Уфы придумал способ стать миллионером
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия мошенничество
Читайте также

Молодой житель Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился денег
Происшествия в Башкирии
Молодой житель Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился денег
В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой
В Башкирии пенсионер лишился крупной суммы денег при попытке заказать интим услуги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер лишился крупной суммы денег при попытке заказать интим услуги
Любителя проституток из Ишимбая "развели" мошенники
Происшествия в Башкирии
Любителя проституток из Ишимбая "развели" мошенники


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok