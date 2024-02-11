Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег

30-летний житель Башкирии, пожелавший разнообразить свою жизнь при помощи интим-услуг, стал жертвой мошенников, лишившись 19,5 тысяч рублей.

6 февраля мужчина, имя которого не разглашается, решил воспользоваться услугами «жрицы любви». Для поиска подходящей кандидатуры он зашел в интернет, где, переходя по ссылкам, начал обзванивать номера телефонов, размещенных на сомнительных сайтах.

В ходе одного из телефонных разговоров он пообщался с девушкой, представившейся Светланой. Она с энтузиазмом расспросила о его предпочтениях и, очаровав своим голосом, предложила встречу.

Далее «жрица любви» продиктовала адрес, по которому мужчина должен был подъехать, а затем, ссылаясь на предоплату, попросила перевести 9 000 рублей на ее банковскую карту. Мужчина, очарованный обещаниями Светланы, без промедления выполнил ее требование.

Однако на этом «сюрпризы» не закончились. «Светлана», не утолив свою жажду наживы, под предлогом гарантии безопасности потребовала еще 10, 5 тысяч рублей. Окрыленный надеждой на скорую встречу, мужчина, не раздумывая, перевел и эту запрашиваемую сумму.

Лишь после этого к нему пришло осознание, что он стал жертвой обмана. 7 февраля он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают личность злоумышленницы.

Автор: Семен Подгорный