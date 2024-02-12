В Башкирии огнем уничтожены жилой дом, гараж и автомобиль

11 февраля 2024 года в населенном пункте Зубовка Краснокамского района Республики Башкортостан произошел пожар, в результате которого были повреждены жилой дом, гараж и автомобиль Нива.

К месту происшествия незамедлительно были направлены 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

В течение полутора часов спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности электрического тёплого пола.

В результате происшествия никто не пострадал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ