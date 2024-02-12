В Башкирии огнем уничтожены жилой дом, гараж и автомобиль
11 февраля 2024 года в населенном пункте Зубовка Краснокамского района Республики Башкортостан произошел пожар, в результате которого были повреждены жилой дом, гараж и автомобиль Нива.
К месту происшествия незамедлительно были направлены 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
В течение полутора часов спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.
По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности электрического тёплого пола.
В результате происшествия никто не пострадал.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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