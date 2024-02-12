В Уфе водитель «Лады» совершил наезд 13-летнюю девочку

В Уфе 10 февраля 2024 года произошел наезд автомобиля на несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщается, водитель автомобиля марки Lada Vesta, 21-летний мужчина, двигаясь по улице Невского в направлении улицы Калинина, совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

В результате происшествия девочка получила перелом плеча и была госпитализирована в больницу. По данному факту сотрудниками ГИБДД была начата проверка для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ