Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей

В городе Уфе врачи хирургического отделения детской городской клинической больницы No17 успешно провели сложную операцию 6-летней пациентке с диагнозом паховая грыжа.

По информации пресс-службы больницы, девочку доставили в стационар по плану для проведения оперативного лечения. У неё с рождения наблюдалось грыжевое выпячивание в паховой области с обеих сторон. При осмотре врачи обнаружили грыжевые образования размером 1,5 на 2 см. Также было выявлено расширение наружных паховых колец до 1 см.

Для проведения операции была выбрана современная высокотехнологичная методика - видеолапароскопическая ассистированная внебрюшинная пластика внутреннего пахового кольца. По словам врачей, это позволило максимально щадяще и эффективно выполнить оперативное вмешательство.

Лапароскопия - малоинвазивный хирургический метод, который благодаря применению специальных инструментов позволяет осмотреть органы брюшной полости и малого таза через небольшие разрезы или проколы. В данном случае, учитывая технические возможности больницы и высокую квалификацию врачей, удалось провести эндоскопическую операцию через три прокола по 2 мм каждый.

Как отметили в больнице, операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо и находится на стадии выздоровления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ