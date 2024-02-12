Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей
В городе Уфе врачи хирургического отделения детской городской клинической больницы No17 успешно провели сложную операцию 6-летней пациентке с диагнозом паховая грыжа.
По информации пресс-службы больницы, девочку доставили в стационар по плану для проведения оперативного лечения. У неё с рождения наблюдалось грыжевое выпячивание в паховой области с обеих сторон. При осмотре врачи обнаружили грыжевые образования размером 1,5 на 2 см. Также было выявлено расширение наружных паховых колец до 1 см.
Для проведения операции была выбрана современная высокотехнологичная методика - видеолапароскопическая ассистированная внебрюшинная пластика внутреннего пахового кольца. По словам врачей, это позволило максимально щадяще и эффективно выполнить оперативное вмешательство.
Лапароскопия - малоинвазивный хирургический метод, который благодаря применению специальных инструментов позволяет осмотреть органы брюшной полости и малого таза через небольшие разрезы или проколы. В данном случае, учитывая технические возможности больницы и высокую квалификацию врачей, удалось провести эндоскопическую операцию через три прокола по 2 мм каждый.
Как отметили в больнице, операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо и находится на стадии выздоровления.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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