Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей

Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей

В городе Уфе врачи хирургического отделения детской городской клинической больницы No17 успешно провели сложную операцию 6-летней пациентке с диагнозом паховая грыжа.

По информации пресс-службы больницы, девочку доставили в стационар по плану для проведения оперативного лечения. У неё с рождения наблюдалось грыжевое выпячивание в паховой области с обеих сторон. При осмотре врачи обнаружили грыжевые образования размером 1,5 на 2 см. Также было выявлено расширение наружных паховых колец до 1 см.

Для проведения операции была выбрана современная высокотехнологичная методика - видеолапароскопическая ассистированная внебрюшинная пластика внутреннего пахового кольца. По словам врачей, это позволило максимально щадяще и эффективно выполнить оперативное вмешательство.

Лапароскопия - малоинвазивный хирургический метод, который благодаря применению специальных инструментов позволяет осмотреть органы брюшной полости и малого таза через небольшие разрезы или проколы. В данном случае, учитывая технические возможности больницы и высокую квалификацию врачей, удалось провести эндоскопическую операцию через три прокола по 2 мм каждый.

Как отметили в больнице, операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо и находится на стадии выздоровления.

Врачи из Башкирии спасли мужчину с камнем в мочевом пузыре размером с куриное яйцо Врачи из Башкирии спасли мужчину с камнем в мочевом пузыре размером с куриное яйцо
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
Читайте также

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости
Здравоохранение в Башкирии
Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости
Уфимские медики спасли пищевод девочке с помощью струны-проводника
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские медики спасли пищевод девочке с помощью струны-проводника
Врачи Башкирии провели уникальную операцию по имплантации шунта в мозг девочки
Здравоохранение в Башкирии
Врачи Башкирии провели уникальную операцию по имплантации шунта в мозг девочки
Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok